動画投稿サイト「ユーチューブ」のアイコン【ニューヨーク共同】ロイター通信は15日、動画投稿サイト「ユーチューブ」の通信障害が一時、世界各地で発生したと報じた。ユーチューブ側は携帯端末用のアプリなどが作動せず、動画を視聴できなくなるといった問題があったが修正されたとしている。障害は日本でも確認されており、原因を調べている。障害は日本時間午前8時ごろに始まったとみられ、影響は米国やカナダ、英国、オー