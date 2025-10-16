【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷は１５日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦（１７日）での先発を前に、記者会見に臨んだ。第１戦でスネルが８回無失点と好投。第２戦では山本が１失点で完投してチームは２連勝を飾っており、「僕もそれに負けないぐらい長く投げられれば素晴らしいと思う」と語った。その上で「長いイニングを投げるより、まずは最少失点で、ゼロに抑えていく。先制