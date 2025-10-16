CSファイナル第1戦で山川穂高がサヨナラタイムリープロ野球パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第1戦が15日、みずほペイペイドームで行われソフトバンクが日本ハムに2-1でサヨナラ勝ちした。延長10回に山川穂高内野手がサヨナラ適時打。殊勲打の直前に見せた鋭い眼光に話題が集まっている。鬼の形相が勝利を手繰り寄せた。1-1で迎えた延長10回1死満塁で打席に入った山川。集中した表情で目を見開くと