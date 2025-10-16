ミニスカート姿がかわいいクリーム色のシャツにフリフリの超ミニスカート、白いスニーカー。アイドル風ファッションで植え込みに座って白い歯を見せているのは俳優の田辺桃子（26）だ。その周りを大勢のスタッフが囲み、談笑している。これは、10月２日から放送が始まった田辺主演のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の撮影風景である。「本作は、第22回『このミステリーがすごい！』文庫大賞を受賞した遠藤かたる