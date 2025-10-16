世界大手の玩具メーカー「マテル」から「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」が登場！ディズニープリンセス「ラプンツェル」「ベル」「ティアナ」のミニドールといっしょに、楽しくクリスマスシーズンを過ごせるおもちゃです☆ マテル「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」  価格：5,940円（税込）発売日：2025年10月中旬対象年齢：3才以上サイズ