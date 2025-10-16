困っている人がいたら助けたい。そう思っている心優しい人も多い事でしょう。しかし、時には注意しなくてはいけない場面もあるようです。今回は筆者の友人A子さんのお話をご紹介します。 駅で人助け A子さんが、駅まで夫を迎えに行った時のことです。時刻は16時頃で、人がまばらに歩く中、小学生くらいの男の子に突然話しかけられました。 「すいません。今から家に帰りたいんですけど、100円足りないんです……」 突然見知