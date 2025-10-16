『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンクが、全国の企業の会社員・経営者850名を対象に実施した「申請承認の実態とワークフローシステム導入に関する調査」の結果を発表しました。調査からは、ワークフローシステムの利用が最も多い一方で、依然として紙での申請も多く、さらにスピードを重視する「チャット承認」も台頭するなど、企業の承認プロセスが過渡期にある実態が明らかになりました。 クリエイ