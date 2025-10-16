ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生424人に対して「恋愛リアリティーショーは好きか？」をテーマにアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】驚きの調査結果意外とみんなシビア？ 「あなたは恋愛リアリティーショーが好きですか？」と聞いたところ、41.5％が「いいえ」と回答。「約4割」の高校生が恋愛リアリティーショーを好きではないこ