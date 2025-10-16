横浜アンパンマンこどもミュージアムにて、2025年11月1日(土)から12月25日(木)の期間限定で、クリスマスイベントが開催されます。クリスマス衣装の「アンパンマン」たちが登場するステージショーやグリーティングのほか、限定グッズやフードも登場し、ミュージアム全体がクリスマスムードに包まれます！ 横浜アンパンマンこどもミュージアム「クリスマスイベント 2025」 開催期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木