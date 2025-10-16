ブランド評価コンサルティング会社Brand Financeが、日本のトップブランドを格付けする最新レポート「Japan 300 2025」を2025年10月15日に発表しました。「トヨタ」が10年連続で最も価値あるブランドに輝いたほか、「セコム」が最も強いブランド、「野村総合研究所(NRI)」が最も成長したブランドに選ばれました。 Brand Finance「日本の最も価値あるブランドランキング Japan 300 2025」 レポート名：Japan 300 20