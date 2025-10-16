アイアップが展開するぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に、新シリーズ「わんコロン」「にゃんコロン」が登場。ワンコ派もニャンコ派も大満足な、コロンッとかわいい手のひらサイズの癒やしグッズです！ アイアップ「ぬいコロン」シリーズ「わんコロン／にゃんコロン」  価格：各935円（税込）発売日：2025年11月中旬ごろ一部店舗にて先行発売2025年12月中旬ごろ全国販売予定※公式オンラインストアで