とちぎテレビ 栃木県益子町の農場で、この秋実った高級品種の「アールスメロン」の出荷が始まっています。 日本を代表する高級メロンの代名詞、「アールスメロン」が栽培されているのは益子町にある「道の駅ましこ」です。 「道の駅ましこ」が直営する農場では益子焼にも使われる品質の良い土と、使われなくなったビニールハウスを再利用して、４年ほど前からアールスメロンの栽培が行われていま