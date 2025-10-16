16日午前10時51分ごろ、山口県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山口県東部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、山口県の周防大島町と防府市です。【各地の震度詳細】■震度1□山口県周防大島町防府市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情