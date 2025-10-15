とちぎテレビ 栃木県那須塩原市で開かれたオリエンテーリング大会で参加者の８０代の男性の行方が分からなくなっていること受けて大会の主催者は１４日、説明会を開いて今後の安全対策について考えを明らかにしました。 行方不明になっているのは、埼玉県に住む８０代の男性です。 男性は１０月４日に那須塩原市湯本塩原の山林で開催された、地図を使って指定された地点をたどりゴールまでのタイムを競うオリ