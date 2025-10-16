16日朝、大館市で農作業中の80代の女性がクマに襲われけがをしました。警察と消防によりますと、16日午前7時40分ごろ、大館市山田の集落の中にある畑で80代の女性が農作業中にクマに襲われました。女性は自力で自宅に戻りましたが、右のほほと首、胸を引っかかれていて大館市内の病院に搬送されました。意識ははっきりしていたということです。クマの体長や立ち去った方向などは分かっていません。