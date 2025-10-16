クリスタル・パレス時代からポテンシャルの高いアタッカーとは言われてきたが、昨夏バイエルンへ向かったフランス代表FWマイケル・オリーセがここまで急成長すると予想していただろうか。ブンデスリーガ1年目の昨季から12ゴール15アシストと大爆発し、今季も開幕から6試合で3ゴール2アシストを記録。こうした活躍もあり、情報サイト『Transfermarkt』が更新した最新の市場価値は1億3000万ユーロへと上昇。昨夏の段階では5500万ユー