2026ワールドカップ・アフリカ予選のグループDでは、人口52万人の小国カーボベルデ代表が勝ち点23でトップとなり、W杯出場を決めた。そしてこのグループで2位に終わったのがカメルーン代表だ。カメルーンは13日にホームで最終節・アンゴラ戦を戦ったが、結果はスコアレスドローだった。カメルーンは予選を5勝4分1敗の成績で勝ち点19となり、一応は来月行われるプレイオフへ進むことになった。しかしアフリカの強豪の一角であること