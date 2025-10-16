14日に日本代表と親善試合をおこない、2-3と衝撃の逆転負けを喫したブラジル代表。2-0とリードしたところからひっくり返された守備陣に批判が集中しがちではあるが、今回の一戦でブラジルが学んだもう1つの教訓がある。スペイン『SPORT』はこの一戦から、FWヴィニシウス・ジュニオールのセンターフォワード起用はやめておけと結論を出している。今回ブラジルのベンチにはリシャルリソン、イゴール・ジェズス、マテウス・クーニャと