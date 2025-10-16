きのう、名古屋駅近くで71歳の男が運転する車が歩行者3人をはね、1人が死亡した事故で、警察は容疑を危険運転致死傷に切り替え、事故原因を調べています。 【写真を見る】名古屋駅前で3人死傷 “暴走”軽乗用車運転の71歳男 危険運転致死傷容疑に切り替えて送検 目立ったブレーキ痕なく猛スピードで横断歩道に突っ込んだか 「人にぶつかっていない」と否認 この事故はきのう午前8時前、名古屋駅近くの交差点で、バス