兵庫県尼崎市で、当時２３歳の男性が拉致・監禁され、その後死亡した事件で、神戸地検は１５日、暴力団組員の男ら３人を傷害致死の罪で起訴しました。起訴状によりますと、無職で指定暴力団「東組」傘下の組員・三谷晃平被告（２７）、無職の畠山琢磨被告（３４）ら３人は、今年６月、兵庫県尼崎市の路上などで当時２３歳の男性を殴ったり蹴ったりしたうえ、大阪府能勢町の家屋で畠山被告が果物ナイフのような刃物で左足を突き