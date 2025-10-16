◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺スポーツひろば他）◆中学１年生の部▽３回戦堺中央ボーイズ３−２滋賀栗東ボーイズサヨナラ勝ちに堺中央ナインがベンチから飛び出し、ハイタッチを交わした。決勝の押し出し四球を選んだ木寺は「みんなのおかげで回ってきた場面。勝った時は気持ち良かった」と満面の笑みを浮かべた。スコア２―２の６回１死満塁。途中出場の木寺が、この日の初打席に