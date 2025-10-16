◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺グリーンひろばほか）◆中学１年生の部▽３回戦金岡ボーイズ８−１南都ボーイズ金岡の強力打線が、またも火を噴いた。長打４本の８得点で勝利を挙げた２回戦に続き、３回戦も長打３本などで８点を奪い、４回コールド勝ちでベスト８進出。２試合連続で三塁打を放った中西は「次も打って守って、勝ちたい」とイケイケだった。初回２死満塁。その６番打者