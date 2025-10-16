◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺スポーツひろばほか）◆中学１年生の部▽３回戦大阪都島ボーイズ２−１堺初芝ボーイズ想定外の幕切れだった。同点の６回。大阪都島・下村が「サヨナラ勝ちの起点になる」と先頭で左前打した。捕逸で二進後、日下部を代走起用。続く梅澤の送りバントが三塁への悪送球を誘い、快速自慢が一気に生還。「ベンチから『行け！』という声が聞こえた」。８強進出