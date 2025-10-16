◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺スポーツひろばほか）◆中学１年生の部▽３回戦豊中ボーイズ１−０大阪深江ボーイズ豊中がわずかなチャンスを生かし、勝利を手にした。両軍無得点の４回、先頭・滝川が敵失で二進。犠打で１死三塁となり、３番・松原がチーム初安打となる右前打で先制した。「大きい当たりより、コンパクトに打とうと思っていた。最後まで諦めなくて、チームに得点をもた