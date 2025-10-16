【ロンドン＝市川大輔】スイス金融大手クレディ・スイス（現ＵＢＳ）が金融取引で損失を被ったとして、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）に４億４０００万ドル（約６６０億円）の損害賠償を求めていた訴訟で、英高等法院は１５日、クレディ側の請求を棄却した。クレディは、ＳＢＧが出資する英金融会社グリーンシル・キャピタルの金融商品に投資したが、グリーンシルが２０２１年３月に破綻したことで損失が生じた。クレディは