フタバ食品は、発売21年目を迎えた大容量モナカアイス「ダンディー チョコレート」と、アニメ『機動戦士ガンダム』に登場するシャア&シャア専用ザクとのコラボレーション企画を実施する。「ダンディー チョコレート」(220円)は、働く男性をターゲットに2004年に発売した大容量モナカアイス。圧倒的なチョコ感と“バキザク食感”が長年多くのファンに愛され、 2024年には発売20周年を迎えた。そして迎えた21年目の新たな展開と