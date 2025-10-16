「夢の端」（小池真理子さん『恋』にインスパイアされた作品）小説やエッセーの挿絵や装画を手がけてきた横山智子さんの個展「物語が聴こえる」が、10月22日から28日まで東京・伊勢丹新宿店本館６階アートギャラリーで開かれる。小池真理子さんの『恋』や吉田修一さんの『悪人』、小川洋子さんの『密やかな結晶』といった文芸作品から触発された思いを絵に込めている。展示されるのは約40点で、小説やエッセー、詩などのイメー