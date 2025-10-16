K-POPガールズグループTWICEのメンバー、ナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィがアメリカ発のランジェリーブランド「Victoria's Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）」のファッションショーに招待され、世界的アーティストとしての存在感を改めて示した。【写真】ブラトップ丸見え…ジヒョの大胆衣装ナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィは10月15日（日本時間）、米ニューヨークで開催された「Victoria's Secret」のファッションショーに出席