メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅近くで15日、歩行者3人が車にはねられて死傷した事故で、車は事故の直前、制限速度の2倍を超えるスピードでカーブに進入したとみられることが分かりました。 15日午前7時40分ごろ、名古屋市中村区の交差点で、軽乗用車が青信号で横断歩道をわたっていた3人をはね、田中幸子さん(49)が死亡、男女2人が大けがをしました。 警察は、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕した鳴