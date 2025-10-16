野田佳彦立憲民主党代表が１６日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、自民党と日本維新の会の急接近についてコメントした。野田氏は「おとといあたりから、自民党と維新が急接近しているのではないかという情報が入ってきていました」と述べた。その上で「まさか３党首の党首会談のあとに、吉村さんが上京されてきて高市さんとそこまで詰めていくということは予想しておりませんでした」と想定外だったことを