15日、映画『ミーツ・ザ・ワールド』の大ヒット祈願イベントが都内で行われ、主演の杉咲花（28）、南琴奈（19）、板垣李光人（23）らが出席した。【映像】板垣李光人＆杉咲花の“直筆”絵馬原作は芥川賞作家・金原ひとみ氏による同名の小説で、今回のイベントは映画の舞台となった新宿の神社で行われた。杉咲は撮影時を振り返り、舞台の新宿についてこう語った。杉咲「とても手触りのある撮影の日々だったなと思います。今ま