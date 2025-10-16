Image: Shutterstock 逮捕された少年と、ジョークでも殺す対象にされた友だちの心のケアをしてあげてほしい。過去10年間で銃乱射事件が増えるにつれて、全米の学校区では生徒のオンライン活動を監視するシステムへの投資を拡大してきました。そんな折、フロリダ州で10代の少年がChatGPTに「友だちを殺す方法」を尋ねてしまったところ、監視システムが警報を発して警察沙汰になっちゃいました