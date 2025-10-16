秋の夜長も、おうちで過ごす時間をもっと特別にしたい──そんな想いを叶える、PAUL ＆ JOE（ポール ＆ ジョー）のルームウェア新作コレクションが、2025年9月下旬より順次登場します。アイコン猫「ヌネット」やクリザンテーム柄をあしらった、心地良さと華やかさを兼ね備えたラインナップ。コレクションはPAUL ＆ JOEルームウェア公式サイトおよび全国取扱店で展開予定。おうち時間を彩るお気に入