15日夜、由利本荘市で、女子高校生が走ってきたイノシシに追いかけられる様子を車のドライブレコーダーがとらえていました。この映像は15日午後8時ごろ、羽後本荘駅前でドライブレコーダーで撮影されました。画面の奥方向から歩いてきた高校生が、後ろから走ってきたイノシシに追われる様子が映っています。高校生は左右に逃げて難を逃れ、そのまま直進したイノシシは撮影者の車の右手前を通って走り去っ