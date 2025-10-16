伊勢神宮で、15日からはじまる神嘗祭にあわせて、今年、収穫された新米を神宮に奉納する「初穂曳」が三重県伊勢市で行われました。神嘗祭は神様に新米を奉納し五穀豊穣を感謝する神事で、神宮で年間に営まれる1500余りのお祭りの中でも最も重要とされています。初穂曳はこの「神嘗祭」を祝うもので、15日は外宮に今年、収穫された初穂を奉納する「陸曳」が行われ、市民ら約1600人が参加しました。朝から小雨が降り続くなか、参加し