佐賀県警小城署は15日夜、小城市の50代女性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、現金820万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、9月8日、被害者がSNSを通じて知り合った外国出身の男性を名乗る人物から「毎回の取引で元本の20％の利益が得られる」「500万円使えば、一度に100万円の利益が得られる」などと投資話を持ちかけられた。9月14日から10月3日までの間、指定された振