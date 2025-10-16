国連の難民高等弁務官が日本の難民認定の制度などに触れ、経済的な移民と区別をするべきだと訴えました。【映像】会見をする国連の難民高等弁務官「難民をめぐる問題は日本で政治的にセンシティブになっている。我々が協力すれば、この難問に対処できると知ってほしい」（グランディ氏）国連のグランディ難民高等弁務官は15日、日本記者クラブで会見し、紛争や人権侵害などから逃れてくる難民と経済的理由でやってくる移民を、