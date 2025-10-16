アメリカのトランプ大統領は、インドのモディ首相がロシア産原油の購入を停止することを約束したと述べました。【映像】インド首相と握手するトランプ大統領「インドが（ロシア産）原油を購入するのが不満だった。彼（モディ首相）はロシア産原油を購入しないと約束した。大きな進展だ」（トランプ大統領）トランプ大統領は、インドが原油の購入を通じてウクライナへの侵攻を続けるロシアを経済的に支援していると問題視し、イ