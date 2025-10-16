【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、ホワイトハウスで記者団に、インドのモディ首相からロシア産原油の購入を停止する意向を伝えられたと明らかにした。ウクライナ侵略を続けるロシアへの圧力強化に向け、「大きな一歩だ」と歓迎した。トランプ氏は「インドが露産原油を購入していることに不満だったが、モディ氏はきょう、購入しないと私に約束した」と説明した。購入停止の時期については「少し時間がか