捜査で訪れた火災現場で現金を盗んだとして、窃盗罪に問われた警視庁捜査1課の元警部政野亮二被告（51）に東京地裁は16日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。鈴木悠裁判官は「警察官の立場を悪用し、国民の警察への信頼を失墜させる悪質な犯行だ」と非難。一方で被害者側に示談金を支払い、反省していることなどを踏まえ、執行猶予を付けた。判決などによると、2022年10月〜今年1月、東京都内で発生