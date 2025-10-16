ガザ地区の和平合意によりイスラム組織ハマスは、死亡した人質の遺体を新たに2体返還しました。残る人質の捜索には時間がかかるとの見方も示しています。【映像】瓦礫だらけのガザ市の様子イスラエルは15日、国際赤十字を通じて新たに2体の遺体が返還されたと明らかにしました。ハマスは現時点で可能な全員を引き渡したと声明を出しています。拘束していたうち、残る人質は死亡している遺体19体ですが、「捜索や回収には多大