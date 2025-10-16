トランプ氏を表紙に起用したタイム誌の最新号/TIME（ＣＮＮ）米タイム誌はこのほど、最新号の表紙にトランプ大統領を起用した。パレスチナ自治区ガザ地区の停戦合意においてトランプ氏の果たした役割をたたえる意図だった。しかし、トランプ氏は採用された写真に不満を持ち、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルで激しく非難。写真を「史上最悪」とこきおろした。トランプ氏はＳＮＳで「彼らは私の髪を消したうえに、頭上に何か王