全国で相次ぐクマの被害について、環境省は今年度の犠牲者が7人になったと明らかにしました。これまで最も多かった2023年度を超え、過去最悪となっています。【映像】クマが人に襲いかかる瞬間環境省によりますと、4〜9月までのけが人を含めたクマの被害は、全国で合わせて108人に上りました。その後も犠牲者は増えていて、岩手県北上市の山林で8日に発見されていた、頭部などに噛まれたような痕のある男性の遺体についても