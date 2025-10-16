16日未明、東京・練馬区の青梅街道で、自転車に乗っていたとみられる女性が、車にはねられ死亡しました。警視庁は死亡ひき逃げ事件として、逃げた車の行方を追っています。警視庁によりますと、16日午前2時50分ごろ、練馬区関町南の青梅街道で、「歩道に人が倒れていて、壊れた自転車が車道にある」と通報がありました。警視庁が、確認したところ、30代くらいの女性が歩道に倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確