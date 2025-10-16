女性に結婚をほのめかし、「ドイツ銀行に勤めていて年利40％の外貨預金がある」とウソを言って現金をだましとったとして、職業不詳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、鵜沢海斗こと鵜沢武彦容疑者は2023年、マッチングアプリで知り合った30代の女性に「ドイツ銀行に勤めていて、特別に年利40％の外貨預金がある」とウソを言って投資を呼びかけ、合わせて500万円をだましとった疑いがもたれています。鵜沢容疑者は、実際に