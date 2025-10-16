現地時間の2025年10月15日、Googleが動画生成AIの「Veo 3.1」を発表しました。Veo 3.1はVeo 3をベースに開発された最先端動画生成AIで、画像から動画への変換時におけるプロンプトへの追従性が向上し、オーディオビジュアル品質も向上しています。Bringing new Veo 3.1 updates into Flow to edit AI videohttps://blog.google/technology/ai/veo-updates-flow/Today we are introducing Veo 3.1, our newest video generation mod