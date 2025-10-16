ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習終了後に、フリー打撃を行った。シーズン中は屋外でフリー打撃を行うことは滅多にない大谷は異例の練習を行った。３２スイングで１４本が柵越え。右翼後方の屋根に直撃する推定飛距離１５０メートルの“場外弾”もあった。練習前の会見では調子が上がらない打撃について「基本的にはストライクをしっかり振って、ボ