キャベツ1/4個があっという間に消える、ソーセージたっぷりのトマト煮。甘みと酸味の絶妙なバランスに、思わず「もう一口！」と手が伸びます。ソーセージはまるごと使って、見た目もおなかも大満足の一皿です。『ソーセージとキャベツのトマト煮』のレシピ材料（2人分）ウインナソーセージ……6本 キャベツ……1/4個（約300g） ミニトマト……10個 にんにく……1かけ 〈A〉 水……3/4カップ 洋風スープの素（顆粒）……小さじ1