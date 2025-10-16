コンビニ店員“包丁”で脅すも強盗失敗広島・福山市のコンビニで、まだ暗い時間帯にカメラが捉えたのは、入り口付近で店員と全身黒ずくめの男が争うような様子だ。互いに距離を取りながら、店員が手を振り上げる様子も確認できる。一方、黒ずくめの男が突き出した手には包丁の様なものが見えた。警察によると14日午前3時頃、コンビニに目出し帽をかぶった男が現れ、無言で男性店員（71）に包丁のようなものを突き付け、金を要求。