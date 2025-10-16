15日午後8時半前、佐渡市で自分の姉を包丁で切りつけたとして無職の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは佐渡市河原田諏訪町の無職の男（24）です。調べによりますと男は、15日午後7時半前、自宅で30歳代の姉に対して、包丁で顔面を切りつけケガをさせました。男は自分で119番通報し救急車を要請。通報を受けた消防が警察に通報し駆け付けた警察官が男を現行犯で逮捕しました。搬送された姉は意識があり、命